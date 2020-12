Calcio D, l'Aglianese vince ancora e torna leader. Il Rimini scivola a -10

Sport

Rimini

| 17:41 - 16 Dicembre 2020

L’Aglianese vince ancora, piegata per 2-1 la Bagnolese nel recupero con una rete di Kouko a fil di sirena. Successo in trasferta per la Pro Livorno, prossimo avversario del Rimini mercoledì 23, sul campo del Ghivizzano per 2-3. Si allunga, dunque, il divario tra la leader del girone e il Rimini: ora è di 10 punti.

I RISULTATI

Aglianese-Bagnolese 2-1 (27’ Faye, 54 Leonardi, 89’ Kouko); Ghivizzano-Pro Livorno 2-3 (11’ Costanzo, 14’ Brizzi, 28’ Muscas, 31’ Rossi, 81’ Felleca su rgore); Real Forte Querceta-Mezzolara 0-1 (3’ st. Sala); Seravezza-Progresso e Correggese-Prato nd.

LA CLASSIFICA Aglianese 18*; Pro Livorno 15; Prato**, Fiorenzuola 13*; Lentigione*, Mezzolara 11*; Correggese ***, Real Forte Querceta 10; Rimini*, Progresso 8*; Bagnolese*, Marignanese Cattolica, Forlì 6**; Ghivizzano 5, Seravezza Pozzi**, Sasso Marconi 4; Sammaurese 3; Corticella 1**

* una gara in meno

** due gare in meno