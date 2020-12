Pedone investito da un'auto gravissimo a Riccione, fa un volo di 20 metri

Cronaca

Riccione

| 17:29 - 16 Dicembre 2020

Il luogo dell'incidente.



Un uomo di circa 70 anni è stato investito questo pomeriggio (mercoledì 16 dicembre) a Riccione, in viale Veneto, intorno alle 17.15. L'uomo era stato in visita da un amico e ha attraversato la strada, all'altezza del civico 189, per raggiungere la propria automobile parcheggiata in viale Desenzano: in quel momento sopraggiungeva una Fiat 500. L'impatto contro il parabrezza è stato violento, il pedone è stato poi scaraventato a una ventina di metri e le sue condizioni sono apparse estremamente gravi. E' stato ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia Municipale per i rilievi.