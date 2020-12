Da oggi candidature sanitari per campagna vaccinale

Attualità

Nazionale

| 16:50 - 16 Dicembre 2020

Somministrazione vaccini.

"Da oggi, 16 dicembre, medici, infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, potranno inviare la loro candidatura per via telematica". Lo annuncia l'ufficio del commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. "E' attivo il portale per iscriversi all'elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali".