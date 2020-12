Coronavirus San Marino: crescono i contagi, deceduti un 84enne e una 93enne

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:48 - 16 Dicembre 2020

Il bollettino di oggi 16 dicembre a San Marino.



Salgono a dodici i decessi a San Marino, dal 1 luglio, per la pandemia da nuovo coronavirus: comunicati i decessi di un 84enne e di una 93enne, quest'ultima alloggiata in precedenza alla Rsa La Fiorina. I nuovi casi sono 42, su 280 tamponi, tasso di positività del 15%, il dato più alto degli ultimi sette giorni; le nuove guarigioni sono 9 (dal 1 luglio sono state 1021). In totale dal 1 luglio la Repubblica del Titano ha fatto registrare 1310 casi (tasso di mortalità dello 0,91%, da inizio epidemia 54 decessi e 2025 casi, tasso di mortalità del 2,7%).



RICOVERI Gli attuali positivi sono 277 (età media 44 anni): 255 in isolamento domiciliare (il 92,1% del totale), 22 in ospedale, 17 nel reparto Covid (otto ospiti della Rsa La Fiorina, 6,1% del totale) e 5 in terapia intensiva (1,8% del totale)