Poesie recitate a domicilio come dono di Natale: la bella iniziativa a Santarcangelo

| 15:43 - 16 Dicembre 2020

Una consegna a domicilio speciale e originale: una poesia consegnata o recitata direttamente a casa da giovani ragazze e ragazzi per un dono di Natale poetico. Questa è Porta poetica, l’iniziativa di Cantiere poetico per Santarcangelo che, dopo l’edizione di settembre 2020, torna in una versione natalizia realizzata in collaborazione con Isadora Angelini e Luca Serrani di Teatro Patalò.

Porta poetica è stata accolta con grande entusiasmo e commozione, tanto che sono già una ventina le richieste di delivery: chi ha deciso di donare una poesia ai propri dipendenti, chi desidera fare un regalo alla propria famiglia o a una persona sola o ammalata. I testi, selezionati dai ragazzi e dagli organizzatori nell’ambito di un laboratorio sulla poesia, appartengono a poeti contemporanei.



Le “consegne” partiranno da lunedì 21 dicembre, mentre le prenotazioni terminano alle ore 15 di sabato 19 dicembre. C’è ancora tempo, dunque, per poter richiedere una poesia a domicilio chiamando il numero 333/3474242 dalle ore 10 alle 15.