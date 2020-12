Senza mascherina, come impazzito imbratta l'auto della polizia e aggredisce gli agenti

Cronaca

Rimini

| 15:18 - 16 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Camminava senza mascherina di notte: fermato, ha prima imbrattato con un pennarello l'auto della Polizia durante il controllo, poi ha aggredito gli agenti. Un 25enne di origine campana è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì (15-16 dicembre) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma risulta indagato anche per porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione, per oltraggio a pubblico ufficiale, deturpamento e imbrattamento. E' stato infatti trovato in possesso di una pinza multiuso con lama di 7 cm, di una carta bancomat intestata a una terza persona e infine è stato sorpreso, durante il controllo, a imbrattare l'auto della Polizia con un pennarello. Quando gli agenti si sono accorti di quanto stesse facendo, hanno bloccato l'uomo, che però ha reagito con forza, aggredendoli. Il giovane infine è stato anche sanzionato per violazione della normativa anti Covid.