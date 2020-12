Intitolata a Don Benzi la nuova piazza della stazione ferroviaria di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:21 - 16 Dicembre 2020

Don Oreste Benzi.



La prima Commissione Consiliare Permanente, riunitasi questa mattina (mercoledì 16 dicembre), ha espresso parere positivo sulla proposta di intitolazione, presentata dal sindaco Andrea Gnassi, di dedicare a don Orest Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, un luogo simbolo della sua opera di carità e di accoglienza verso i più deboli, condotta durante la sua vita: il nuovo piazzale della stazione ferroviaria della città. Altre sei aree pubbliche saranno intitolate a Isabella Soleri, alla musicista riminese Maria Rita Brondi, all'ex vescovo di Rimini Vincenzo Scozzoli, al fondatore delle scuole Karis don Giancarlo Ugolini, alla poetessa Alda Merini, all'imprenditore Angelo Marconi.



Si procederà prossimamente anche all’intitolazione alla dottoressa Marilena Pesaresi - scomparsa nel dicembre del 2018 - Sigismondo d’Oro nel 1998, fondatrice, anima e cuore dell’ospedale civile di Mutoko in Zimbabwe, dell’area di circa 8 mila mq. che il Comune di Rimini ha ricevuto in donazione da Giorgio e Gilberto Casadei. Una proposta per la quale il Comune chiederà la deroga alla consueta attesa dei 10 anni dalla morte, prevista dalla legge, per poter intitolare un luogo della città ad una persona.