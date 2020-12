Oltre tre chili di droga nascosta nel vano scala: la scopre il cane della polizia

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 16 Dicembre 2020

Il barattolo sequestrato.



Nel suo appartamento la Polizia ha rinvenuto un barattolo di vetro di "dragone verde", un concentrato liquido ottenuto facendo macerare la marijuana essicata in alcol per diverse settimane, a temperatura ambiente. Un 21enne albanese è stato così arrestato ieri (martedì 15 dicembre), dopo essere finito "nel mirino" delle forze dell'ordine, in quanto avvistato nei giorni scorsi con tossicodipendenti noti alle forze dell'ordine. Il giovane, a bordo della sua automobile, si muoveva sempre con circospezione. La perquisizione domiciliare, effettuata con l'ausilio del cane Bruce e dell'unità cinofila della polizia municipale, ha permesso di rivenire una serra con essicatore artigianale, due lampade a infrarossi, vasetti per piantine con numerosi barattoli di fertilizzante rapido, ed una piccola piantina, verosimilmente di Marijuana, oramai secca e in stato di decomposizione. Infine, in un uno scatolone posto nel vano scala, il barattolo in vetro con circa 3 kg di marijuana imbevuta nell'alcol. Il "dragone verde" è un liquido che viene ingerito, creando un effetto stupefacente maggiore rispetto alla marijuana, per il mix di alcol e droga. Il 21enne è stato così arrestato e risulta indagato anche a seguito di denuncia per ricettazione, a causa di un rolex da 6000 euro del quale non ha saputo giustificarne il possesso.