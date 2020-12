I residenti la vedono spacciare e chiamano i Carabinieri. Arrestata

Cronaca

Una 38enne originaria della provincia di Rieti, residente a Rimini, è stata arrestata domenica sera (13 dicembre) dopo un controllo stradale avvenuto in via Foglino a Torre Pedrera. I carabinieri di Viserba avevano ricevuto segnalazioni dai residenti su alcuni sospetti movimenti da parte di automobili e si sono attivati con un'indagine lampo. La ragazza è stata fermata con una dozzina di grammi di cocaina, mentre nel corso della perquisizione domiciliare, la pattuglia dell'Arma ha rinvenuto sostanze chimiche da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. In tribunale l'arresto è stato convalidato e la 38enne sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo in corso di fissazione.