Riccione: un nuovo pulmino per il trasporto disabili e anziani

| 13:53 - 16 Dicembre 2020

La consegna del pulmino.



E' stato consegnato questa mattina (mercoledì 16 dicembre) al Comune di Riccione, un pulmino Fiat, nove posti con pedana trasporto disabili, dall'azienda veneta PMG Italia, società benefit che opera a livello nazionale. Il pulmino è in comodato d'uso gratuito al Comune di Riccione, settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, per i prossimi 4 anni, grazie alla sponsorizzazione delle aziende riccionesi. Per 4 anni, grazie alla solidarietà dimostrata dalle aziende del territorio, il mezzo avrà assicurazione, tagliando, revisione gratuiti. Unico costo a carico dell'Ente pubblico la benzina per il trasporto.



"Questo è un esempio ottimo di come la convergenza di varie componenti di una comunità, le aziende private e il Comune, insieme possono produrre qualcosa di altamente positivo per tutti - ha detto l'assessore Galli -. Il mio ringraziamento a quanti hanno voluto partecipare al progetto che ha dotato il servizio di un nuovo mezzo, idoneo al trasporto disabili e anziani. Un dono importante in questo periodo tanto particolare della nostra vita".