Marco Capanna di Rimini Informatica nuovo presidente di Zeinta di Borg

Attualità

Rimini

| 12:53 - 16 Dicembre 2020

Marco Capanna, neo presidente di Zeinta di Borg.



Si è svolta ieri, martedì 15 dicembre alle ore 21 tramite Zoom, l’assemblea del nuovo direttivo di Zeinta di Borg (Associazione culturale di imprese riminesi) per l’elezione del Presidente, vice Presidente e Segretario a seguito dell’Assemblea Generale dei soci di Zeinta di Borg tenutasi il 10 dicembre 2020.



Marco Capanna (Rimini Informatica); Alessio Nucci (Mony Service); Massimo Campi (Fioreria Idea Verde), Massimo Guidi (Living Sport); Luca Menegatti (Istituto Cappellari); Sara Clerici (Hotel National); Luca Mancini (Prink); Anna Rita Giusto (Il Discount del Parrucchiere) e Daniele Fagnani (Centro Sportivo Italiano): sono i nove componenti ufficiali del Direttivo di Zeinta di Borg.



L’assemblea eletta il 10 dicembre scorso è stata ieri sera concorde nell’assegnare a Marco Capanna (che aveva ottenuto il maggior numero di consensi) il ruolo di Presidente, ad Alessio Nucci (secondo) il ruolo di vice presidente e a Luca Mengatti il ruolo di segretario.



Il presidente uscente, Arturo Pane, si è dichiarato completamente d’accordo con la scelta effettuata dal direttivo. Capanna faceva già parte del precedente direttivo dalle precedenti elezioni del 2017 ed ha sempre portato nuova linfa all’Associazione con idee e progetti.



Capanna, diplomato in ragioneria nel 1992, nel 1996 ha aperto un negozio al pubblico di computer e videogiochi e oggi questo negozio è diventato un'azienda che fornisce servizi di assistenza tecnica, sicurezza informatica, telecomunicazione e tanto altro sotto il marchio di Rimini Informatica. Capanna afferma di aver visto la sua città cambiare in meglio soprattutto negli ultimi anni e aggiunge: “quello però che oggi manca è la crescita di tutta la nostra bella provincia ricca di eccellenze e non solo nel cuore della nostra città ma nel forese e nella bellissima Valmarecchia. Amo la mia città ed amo fare rete con imprenditori e commercianti per crescere ed affrontare le sfide ancora più impegnative soprattutto dopo quest'anno difficilissimo”.



Ad affiancarlo sarà una nuova entrata per il direttivo: Alessio Nucci.



Alessio Nucci, perugino a Rimini dal 2003, anche lui ragioniere dal 2015 titolare di Mony Service, azienda che si occupa di consegne espresse sul territorio. Nucci dichiara: “Sono in Zeinta di Borg dal 2017, colpito dalle potenzialità di questa associazione, frenate momentaneamente dalla pandemia in corso; credo fortemente nel concetto di rete e nel lavoro di squadra, e sono convinto di essere in grado di contribuire al rilancio delle attività dei nostri associati con iniziative mirate a creare una cultura di rispetto e preferenza nei confronti del negozio di vicinato e dell'attività locale, usando sia nuovi strumenti quali il commercio on line, sia un approccio più tradizionale fatto di rapporti umani”.