A Morciano sanità più forte con l'ampliamento della Casa della salute

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:30 - 16 Dicembre 2020

Ausl Romagna e Regione sono ben intenzionate ad ampliare la Casa della salute di Morciano di Romagna, un intervento da almeno un milione di euro che permetterebbe di garantire almeno 12 ore di apertura giornaliere. Sono già tre i medici di famiglia del territorio che hanno dato la loro disponibilità a spostarsi nella struttura di via Arno (che sarà rilasciata a partire dal 15 gennaio), così da assicurare l'operatività minima richiesta in questi casi. L'ampliamento consentirà di riportare a Morciano alcuni servizi specialistici, oltre al rafforzamento degli esistenti. Stando alle previsioni della Regione, l'intervento potrà essere completato in estate, così da entrare a regime nel settembre. I dettagli sono emersi nel corso di un incontro del sindaco Giorgio Ciotti con il direttore generale Tiziano Carradori, il responsabile dell'ufficio tecnico e patrimonio di Ausl Romagna Enrico Sabatini.