Bellaria dice addio a Marco Vasini, presidente di Sol et Salus e riferimento per la comunità Lo ricordano per l'opera a favore delle persone fragili, del turismo, oltre che della sanità

Attualità Bellaria Igea Marina | 12:01 - 16 Dicembre 2020 Il necrologio di Marco Vasini.

La città di Bellaria-Igea Marina piange la scomparsa a 81 anni di Marco Vasini, presidente dell'ospedale privato Sol et Salus di Torre Pedrera. Una figura che ha fatto tanto per la comunità bellariese e riminese, nel sostegno delle persone più fragili, sul fronte sanitario ma anche in campo turistico.



L’amministrazione comunale tutta si unisce al dolore della famiglia, nel ricordo di uomo e un imprenditore di grandi valori. Il gruppo Facebook "Bellaria Igea Marina Today" si associa. Le onoranze funebri si terranno venerdì 18 dicembre alle 15 nella chiesa del Sacro cuore.