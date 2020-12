Famiglie in difficoltà, dal Rotary club Novafeltria 74 buoni da distribuire a chi ha più bisogno

Attualità

11:56 - 16 Dicembre 2020

Venerdì 18 dicembre alle 17 al municipio di Novafeltria saranno consegnate le 74 carte prepagate Conad che il Rotary club Novafeltria "Alto Montefeltro" ha donato ai Comuni dell’alta Valmarecchia e di Montecopiolo per aiutare le famiglie in difficoltà in carico al servizio sociale professionale dell’Unione di Comuni.



Dopo un breve discorso del vescovo Andrea Turazzi e dei rappresentanti del Rotary club, oltre che del Sindaco di Novafeltria e Stefano Zanchini e del direttore della Caritas diocesana Luca Foscoli, le schede saranno consegnate ai rappresentanti di ciascuna amministrazione comunale e della Caritas Diocesana.



Seguirà la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra l’unione di Comuni Valmarecchia e la Caritas San Marino-Montefeltro per l’attivazione di azioni sinergiche a contrasto della povertà nei Comuni di Casteledelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello, che formalizza l’efficace collaborazione fra i Servizi Sociali dell’Unione di Comuni e Caritas Diocesana già sperimentata in precedenza. Al termine ci sarà un piccolo momento convivale.