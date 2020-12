Code alle Poste di Coriano, la sindaca chiede di nuovo uno sportello Postamat

Attualità

Coriano

| 11:49 - 16 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



La sindaca di Coriano Domenica Spinelli, su sollecitazione dei cittadini che si rivolgono allo sportello di Poste italiane di via Garibaldi, è tornata a chiedere di mettere uno sportello Postamat per alleggerire le attese e il lavoro degli operatori. “Ho anticipato questa nuova richiesta al direttore di Rimini Patrizia Pagliarani, che si è resa disponibile ad approfondire tecnicamente la possibilità di questa installazione”. Effettivamente molti dei servizi resi da Poste Italiane sono, e saranno sempre di più, fruibili in autonomia tramite i terminali e quindi molti potrebbero sbrigare le loro pratiche velocemente e senza impegnare i locali della filiale, cosa di poca importanza in questo momento così delicato.