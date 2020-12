Natale solidale: il Club 41 compra da Arop le ceste di natale per i soci

Attualità

Rimini

| 11:43 - 16 Dicembre 2020

Arop e il club 41 insieme per le ceste di natale solidali.



Arop e Club 41 insieme per un natale solidale. Grazie all'idea del presidente Daniele Pozzi e del direttivo, il club ha scelto per questo natale di offrire ai propri soci un cesto realizzato dai volontari di dell'associazione riminese Oncoematologia pediatrica (Arop), con il duplice scopo di mantenere viva la tradizione e fare un gesto solidale a supporto delle attività dell'associazione. I cesti sono stati ritirati alla casa di accoglienza e questo ha permesso al Club di visitare la struttura nelle aree non occupate dagli ospiti. La casa accoglienza infatti non ha mai fermato la sua attività anche in questi periodi difficili. Il contributo di tutte le persone che hanno acquistato i prodotti di Arop è molto importante per dare continuità alle attività di accoglienza e garantire un solido e valido aiuto ai piccoli pazienti in cura ed alle loro famiglie.