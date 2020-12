Nuova programmazione per la sala virtuale del cinema Tiberio con iorestoinsala

Eventi

Rimini

| 11:09 - 16 Dicembre 2020



Il cinema Tiberio di Rimini lancia la nuova programmazione settimanale per #Iorestoinsala, il circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale, creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani. Il Cinema Tiberio non si ferma e continua a proporre titoli d’interesse, per un progetto volto a sostenere – legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al piccolo cinema di quartiere (come il Cinema Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.



I nuovi titoli in programma sono disponibili fino al 23 dicembre: tra le proposte il nuovo film di Emma Dante "Le sorelle Macaluso" (disponibile dal 18 dicembre), la storia di cinque sorelle che vivono in un appartamento a Palermo e si confrontano con la vita e con i drammi dell’esistenza. Il film sarà presentato con diretta Facebook (visibile gratuitamente sulla pagina FB del cinema) dalla regista

Emma Dante e dal giornalista Federico Pontiggia venerdì 18 dicembre alle ore 20.30.



Oltre all’ultima fatica dietro alla macchina da presa della regista palermitana, il cinema italiano è ben rappresentato questa settimana con la possibilità di vedere "Villetta" con ospiti di Ivano de Matteo con marco Giallini e Michela Cescon, il ritratto di una famiglia borghese in una giornata “normale” destinata a scivolare in un abisso di meschinità e violenze e il nuovo documentario di Andrea Segre, Molecole, un insolito ritratto di Venezia nato durante il lockdown.



Oltre alla selezione italiana è in programma anche "Criminali come noi" di Sebastián Borensztein con Ricardo Darin e Luis Brandoni, la strampalata vendetta ai danni di un direttore di banca ed un avvocato senza scrupoli di un gruppo di amici riuniti in una cooperativa bloccata da una truffa.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria online e programma completo sul sito.