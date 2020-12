Show di natale in salotto: con il Lago e il teatro Leo amici lo spettacolo arriva a casa

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 09:55 - 16 Dicembre 2020

Carlo Tedeschi al centro con la compagnia dello Show di natale.



Il Lago di Monte Colombo e il teatro Leo amici tornano online offrendo una serie di appuntamenti per tutta la famiglia dedicati alla cultura e allo spettacolo, ma anche ai valori umani alla base della fondazione e dell’associazione Dare. Ecco allora che il 18 dicembre è tempo di accomodarsi in poltrona per il prossimo #Teatroacasa, l’iniziativa avviata dal teatro Leo amici già durante il lockdown, che questa volta presenta lo “Show di Natale” scritto e diretto da Carlo Tedeschi: il bianco, gli angeli, un paesaggio incantato, la Regina delle nevi e babbo natale sono i protagonisti. Si tratta dell’ultima produzione realizzata dal teatro, da sempre fucina di talenti nel panorama teatrale italiano con la compagnia Ragazzi del Lago.



Il 24 dicembre invece arriva gratuitamente on line su #Teatroacasa un grande classico: “Notte di Natale 1223”. Il musical, scritto e diretto sempre Tedeschi con musiche originali di Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi, è interpretato da oltre 30 artisti tra cantanti, attori e ballerini. Lo spettacolo nel tempo è divenuto un appuntamento atteso del natale con i suoi effetti speciali che portano lo spettatore ad immergersi e lasciarsi trasportare dalla magia di quella notte del 1223. Rappresentato in tutta Italia e all’estero (alcuni brani dello spettacolo sono stati eccezionalmente presentati nel 2015 dagli artisti della compagnia teatrale a New York, nel quartiere di Brooklyn, alla St. John’s University) il musical mette in evidenza alcuni passaggi della vita di san Francesco e della sua personalità. Il coordinamento artistico e aiuto regia è a cura di Annamaria Bianchini. Lo spettacolo, nella sua riduzione di 30 minuti, ha debuttato ad Assisi nel Natale del 2003 sulla piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli e, per la circostanza, le immagini del Presepe Vivente vennero trasmesse in mondovisione durante la Messa di Natale del Santo Padre Papa Giovanni Paolo II.



Entrambi gli spettacoli si potranno vedere gratuitamente sul sito del teatro Leo amici.