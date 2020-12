Imprese, il presidente Bonaccini "Accompagniamo la fusione tra le fiere di Rimini e Bologna"

Attualità

| 08:52 - 16 Dicembre 2020

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (foto di repertorio).



"I nostri sistemi fieristici sono tra i primi in Europa: dobbiamo accompagnare la fusione di imprese e di fiere. Nei prossimi mesi daremo luogo alla fusione delle fiere di Bologna e di Rimini che sono tra le prime in Italia". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e delle Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, intervenendo in videoconferenza alla riunione della nona cabina di regia per l'Italia internazionale. "Abbiamo bisogno che tutto ciò che mette insieme capacità di impresa venga sostenuto da risorse, anche a fondo perduto e mi auguro che anche altri territori lo vorranno fare".