Calcio D, salta Correggese-Prato: quattro positivi tra i lanieri. I recuperi di mercoledì

| 21:23 - 15 Dicembre 2020

La Serie D torna sul rettangolo di gioco mercoledì 16 dicembre con i recuperi della settima giornata non disputati lo scorso 13 dicembre, e quelli già fissati della seconda, quinta e sesta giornata. Le partite si disputano alle 14.30.

Nel girone D si gioca: Aglianese-Bagnolese, Ghivizzano-Pro Livorno, Real Forte Querceta-Mezzolara, Seravezza-Progresso.

Correggese-Prato è stata rinviata perché quattro calciatori del Prato sono risultati positivi ai test antigenici effettuati in settimana. I soggetti, così come da Protocollo, sono stati posti in isolamento in attesa del referto del tampone molecolare di conferma. Tutto il Gruppo Squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro di Test antigenici nella giornata di venerdì 18 dicembre.