Robopac 'impacchetta' il vaccino anti Covid di Pfizer

| 16:13 - 15 Dicembre 2020

Il vaccino anti-covid prodotto dal colosso Pfizer ha ottenuto l’approvazione dall’ente americano FDA – The Food and Drug Administration – per essere utilizzato in USA come arma di contrasto alla pandemia. La notizia è stata resa pubblica dalla CBS News, l’emittente radiotelevisiva statunitense riferimento internazionale per l’informazione, che nelle breaking news serali ha comunicato come Pfizer e il Governo abbiano stabilito la spedizione di 3 milioni di vaccini congelati in tutto il Paese.



A garantirne la sicurezza di imballaggio e di trasporto è Robopac, leader di mercato nel settore del fine linea del packaging e partner tecnologico di Pfizer con la quale contribuisce allo sviluppo di soluzioni ad hoc per il packaging dei prodotti farmaceutici realizzati dal colosso statunitense. Ecoplat Plus è la soluzione adottata da Pfizer per l’avvolgimento delle dosi di vaccini destinati alla distribuzione in USA. Un’operazione di grande importanza, che vede ancora una volta Robopac tra i protagonisti di un’attività industriale dalla forte valenza umanitaria.