Sfregiò Gessica Notaro: Cassazione conferma condanna a Tavares

| 15:07 - 15 Dicembre 2020

E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l'ex compagno della showgirl riminese Gessica Notaro, accusato di averla perseguitata e sfregiata con l'acido. E' dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018. Respinto il ricorso della difesa dell'imputato. Nel commentare la sentenza, il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi invita tutte le donne che hanno subito violenza dal partner o dall'ex compagno, a denunciare, citando le parole di Gessica: "Non tenete quello che state vivendo dentro, parlatene, fatevi aiutare nel denunciare perché capisco che non è semplice". La Lisi evidenzia: "Le donne devono sapere che c'è una rete fatta da istituzioni, forze dell'ordine, centri anti violenza e associazioni in grado di dare loro supporto, ascolto e aiuto". Il consigliere regionale riminese Nadia Rossi evidenzia la forza e la tenacia di Gessica, "un esempio di coraggio per le tante donne vittime di violenza, soprattutto per quelle che non riescono a rompere le catene e liberarsi dai propri aguzzini".

Infine Emma Petitti, presidente assemblea regionale: "Una sentenza giusta, che restituisce un pizzico di giustizia a Gessica, una donna che non ha mai ceduto, che non si è mai arresa, che all'autocommiserazione ha preferito la reazione".