Coronavirus Rimini: 105 nuovi casi, 6 decessi e calo ricoveri in terapia intensiva (-3)

Attualità

Rimini

| 16:45 - 15 Dicembre 2020

Foto di repertorio.





A Rimini sono stati comunicati 105 casi di positività al nuovo coronavirus, con netta prevalenza di asintomatici (69) sui sintomatici (36). Sei i decessi: due donne di 71 e 91 anni, quattro uomini di 78, 85, 86 e 88 anni, età media 83,2 anni. In regione i decessi comunicati sono 74, i nuovi casi 1.238 in più rispetto a ieri, 632 asintomatici, su un totale di 15.770 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti quasi si dimezza, scendendo al 7,8%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.511 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 76.205.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 64.634 (-347 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.623 (- 305), il 95,4% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (-8 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.797 quelli negli altri reparti Covid (-34, 4,3% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 17 a Parma (-1), 24 a Reggio Emilia (-6), 38 a Modena (-1), 59 a Bologna (+2), 6 a Imola (numero stabile rispetto a ieri), 16 a Ferrara (-2), 14 a Ravenna (+1), 5 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (-3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 13.897 a Piacenza (+94 rispetto a ieri, di cui 45 sintomatici), 11.823 a Parma (+46, di cui 26 sintomatici), 20.618 a Reggio Emilia (+123, di cui 53 sintomatici), 27.136 a Modena (+237, di cui 151 sintomatici), 29.067 a Bologna (+317, di cui 142 sintomatici), 4.583 a Imola (+31, di cui 15 sintomatici), 7.508 a Ferrara (+61, di cui 14 sintomatici), 10.466 a Ravenna (+106, di cui 40 sintomatici), 5.186 a Forlì (+62, di cui 42 sintomatici), 4.830 a Cesena (+56, di cui 42 sintomatici) e 12.444 a Rimini (+105, di cui 36 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 casi (tutti a Bologna,) in quanto giudicati non Covid-19