Processionaria, al via i trattamenti: anche i privati devono provvedere alle proprie piante

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:16 - 15 Dicembre 2020

Lotta alla processionaria.

Partono questa settimana i trattamenti endoterapici per la lotta alla processionaria sugli alberi della città. Oltre 130 i pini e i cedri che saranno trattati da Anthea con prodotti fitosanitari autorizzati da Ausl che consentiranno l’immunità per circa 2 o 3 anni: l’intervento si concentrerà soprattutto nell’area del Centro sportivo in via della Resistenza, in diverse zone della frazione di San Vito, nelle scuole Ricci, il Drago, Franchini, Saffi e al Cet di San Michele.



Il trattamento è una misura di prevenzione che impedisce il formarsi di uova e, in primavera, dei bruchi che sono particolarmente pericolosi per persone e cani: i peli degli insetti contengono infatti sostanze urticanti con azione necrotica. Al fine di rendere la lotta alla processionaria ancor più incisiva, i proprietari di alberi soggetti a tali infestazioni sono invitati ad effettuare i trattamenti preventivi o a rimuovere manualmente i nidi che compaiono nel corso della primavera.



Per maggiori informazioni sulla lotta alla processionaria del pino è possibile consultare la scheda dedicata sul sito del Comune.