Coronavirus San Marino: deceduto 92enne, era alloggiato alla Rsa La Fiorina

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:39 - 15 Dicembre 2020

Salgono a dieci i decessi a San Marino, dal 1 luglio, per la pandemia da nuovo coronavirus: l'ultimo deceduto è un 92enne sammarinese, in precedenza alloggiato alla Rsa La Fiorina. I nuovi casi sono 33, su 376 tamponi, tasso di positività dell'8,78%; le nuove guarigioni sono 77 (dal 1 luglio sono state 1012). Gli attuali positivi sono 245 (età media 44 anni): 222 in isolamento domiciliare (il 90,6% del totale), 23 in ospedale, 18 nel reparto Covid (nove ospiti della Rsa La Fiorina, 7,4% del totale) e 5 in terapia intensiva (2% del totale)