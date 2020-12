La riminese Mirca Renzetti eletta presidente dei Giovani imprenditori di Confcooperative ER

Attualità

Rimini

| 13:04 - 15 Dicembre 2020

Mirca Renzetti.

Nuova guida al femminile per i Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative Emilia Romagna.



La nuova presidente, eletta all’unanimità dal rinnovato consiglio al termine della stagione congressuale “Costruttori di bene comune”, è Mirca Renzetti, vicepresidente della cooperativa sociale La Formica di Rimini; toccherà innanzitutto a lei rappresentare per i prossimi due anni il movimento giovanile di Confcooperative in regione, composto da 950 amministratori di cooperative fino ai 40 anni di età con 130 presidenti, 170 vice e 130 cooperative con governance a maggioranza giovanile.



«La cooperazione - dichiara Mirca Renzetti - rappresenta un’ottima opportunità lavorativa per tanti giovani pieni di entusiasmo e con grandi competenze, che possono trovare in questa forma democratica di impresa l’occasione per realizzare le loro aspirazioni professionali e ideali. La cooperazione è per sua natura inter-generazionale, per questo ritengo fondamentale impegnarsi sul quinto principio, ossia quello dell’educazione e della formazione dei soci e dei dirigenti. Sono convinta che per favorire comportamenti in linea con i valori cooperativi sia necessario puntare soprattutto sulla diffusione e la conoscenza dei principi di mutualità, democrazia e solidarietà, per aumentare la consapevolezza della partecipazione e della pratica democratica».

«Questa nomina mi lusinga molto - aggiunge la neo presidente dei Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative Emilia Romagna - e sono consapevole della responsabilità che comporta, soprattutto nella situazione attuale caratterizzata dalla pandemia. Rappresentare i giovani cooperatori significa esprimere le esigenze e le aspettative di tanti colleghi che si impegnano tutti i giorni nella costruzione del bene comune all’interno delle loro cooperative. Una responsabilità legata anche alla cura nel presentare il mondo della cooperazione a chi ancora non lo conosce ma che vi può ritrovare un tessuto imprenditoriale sano che mette al centro le persone e il bene delle proprie comunità».



Ad affiancare Mirca Renzetti alla guida del Gruppo ci sarà Maria Vittoria Vignoli, vicedirettore commerciale di CEA - Cooperativa Edile Appennino di Bologna, eletta vicepresidente dei Giovani Imprenditori Cooperativi di Confcooperative Emilia Romagna.