La Casa della salute di Coriano si sposta: tre giorni per il trasloco finale

Attualità

Coriano

| 12:57 - 15 Dicembre 2020



Nei prossimi giorni la sede della casa della salute di Coriano si trasferirà in via Piane 23 D. Non è prevista alcuna variazione nei servizi e la Casa manterrà tutti quelli già presenti presso la vecchia sede. L'accesso al pubblico però sarà per ovvi motivi limitato dal 17 al 19 dicembre al fine di consentire le operazioni di trasloco: i medici di medicina generale saranno però presenti anche il giovedì, mentre per venerdì garantiranno un presidio per consulti e ricettazioni urgenti.



Per prenotazioni di prestazioni, scelta e revoca del medico,cassa, la cittadinanza potrà rivolgersi ai servizi Cuptel, Farmacup o eventualmente agli sportelli cup geograficamente più vicini. Gli utenti che avevano prestazioni già prenotate sono stati avvertiti e le prestazioni sono state ricalendarizzate anticipandole o comuque di qui a breve. A partire da lunedì 21 dicembre le attività saranno tutte operative ed accessibili nella nuova sede.