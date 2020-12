La biblioteca di Misano lancia uno sguardo all'universto con Massimo Capaccioli

Eventi

Misano Adriatico

| 12:47 - 15 Dicembre 2020



La biblioteca di Misano Adriatico lancia uno "Sguardo sull'universo" con un incontro via streaming in programma su Youtube venerdì alle 21 con ospite l’astronomo Massimo Capaccioli. L’incanto di Urania venticinque secoli di esplorazione del cielo è il titolo della lectio del celebre astrofisico che affronterà il millenario divenire delle scienze del cielo, dando spazio anche al ruolo e ai progressi degli strumenti d’osservazione e di analisi. Tutta la storia dell’astronomia è, se ci pensate, un continuo ridimensionamento dell’antropocentrismo che è insito in ognuno di noi. Quando si ha a che fare con il cosmo, le domande sono inevitabilmente «grandi». Professore emerito di Astrofisca, Massimo Capaccioli è un'autorità mondiale nel settore della galassie e della cosmologia osservativa. Appassionato cultore di storia, da decenni si dedica anche alla divulgazione scientifica.