Bilancio di rilancio per la Provincia di Rimini: pronto un nuovo piano di investimenti da 17 milioni

Attualità

Rimini

| 12:13 - 15 Dicembre 2020

La sede della provincia di Rimini in corso d'Augusto.



Il consiglio provinciale ha adottato lunedì con il voto favorevole della maggioranza (contraria l’opposizione) il bilancio di previsione finanziario 2021/2023. L’adozione costituisce il primo step del percorso che porterà entro l’anno all’approvazione del bilancio, dopo l’espressione del parere da parte dell’assemblea dei sindaci. In questo quadro sono confermati 11 milioni di investimenti fra spese finanziate dall’ente per 4 milioni di euro e spese finanziate da trasferimenti dello Stato e della Regione per oltre 5,5 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici soprattutto con riferimento agli adeguamenti sismici, più 7,3 milioni di euro nel solo 2021 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.



Come spiegato dal presidente Riziero Santi "questo bilancio è al rilancio poiché riesce a confermare il quadro di ritrovata solidità finanziaria dell’ente, caratterizzato, dopo la fase critica degli anni 2015/2018, dalla prosecuzione del robusto piano di investimenti avviato nel 2019 nella manutenzione delle scuole e delle strade di competenza. Un bilancio che implica moltissimo lavoro e portato avanti nei suoi programmi da una struttura decisamente ridotta rispetto al passato, a meno di un terzo dei dipendenti, a cui va pertanto un plauso per l’impegno costante profuso”.

L'effetto dell’emergenza pandemica si è tradotto in una perdita di gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) nella primavera 2020 di circa 2,5 milioni di euro, ampiamente bilanciata dai trasferimenti statali ricevuti dall’ente. Superata la primavera l'Ipt si è riallineato alle annualità precedenti, mentre il gettito dell’altra entrata tributaria, l’addizionale sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, ha sostanzialmente tenuto durante tutto l’anno, anche grazie al maggior uso dei mezzi private rispetto a quelli pubblici per effetto della pandemia.



Come negli anni precedenti, determinanti al raggiungimento dell’equilibrio finanziario del bilancio, sono risultate le operazioni di razionalizzazione delle spese effettuate, sia con riferimento al personale (oggi la Provincia conta 84 dipendenti rispetto ai 270 di appena cinque anni fa e la spesa è passata da 10 a 4,5 milioni di euro) sia alle spese per affitti e di gestione delle società partecipate. Approvato, sempre con la stessa maggioranza, il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023.