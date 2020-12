Il natale illumina piazza Malatesta a Verucchio

Attualità

Verucchio

| 10:34 - 15 Dicembre 2020



In piazza Malatesta a Verucchio si accende la magia del natale con il progetto illuminotecnico di proiezione dei temi natalizi sul municipio, su sfondo rosso e blu. Inaugurazione quest'anno virtuale via diretta Facebook del progetto ideato e curato da Control room che prevede l’alternanza di dieci combinazioni di temi natalizi su sfondo rosso e blu tutte i giorni fra le 16.30 e l’alba fino all’Epifania. Dopo il primo fine settimana sperimentale, l’intervallo fra un’immagine e l’altra sarà ridotto per consentire di poterne godere appieno in meno di un’ora.