Nuoto, super Garden alle qualificazioni regionali: Genghini migliora il personale

| 09:59 - 15 Dicembre 2020

Giorgia Genghini.



Prosegue nonostante le tante difficoltà l’attività della squadra agonistica del Garden Sporting Center che domenica scorsa è scesa in vasca a Riccione nell’ultima giornata della prima fase di qualificazioni regionali. Nelle tre sessioni andate in scena presso l’impianto della Perla Verde l’8, il 12 e 13 dicembre, i ragazzi della Polisportiva riminese allenati da Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca hanno ottenuto diversi miglioramenti, facendo segnare diversi record personali.



In particolare ottimo il risultato di Giorgia Genghini che con il tempo di 1’07”41, migliora il suo personale e la sua posizione a livello nazionale. Miglioramenti sensibili anche per Lorenzo Boga nei 100 e 200 dorso (1’02”76 e 2’15”78), Lorenzo Battazza nei 100 e 200 farfalla (1’02”44 e 2’20”57) e Davide Spinelli nei 50 e 100 stile libero (24”96 e 53”87).



“Questi risultati non sarebbero senza allenamenti – commenta Fabio Bernardi DS della squadra – e vorrei ringraziare il Garden Sporting Center che permette a tutti i ragazzi tesserati di scendere in vasca e continuare il loro percorso sportivo e di crescita in questo periodo complicato".