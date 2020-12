Tutti senza mascherina, chiuso un market a Borgo Marina e multa da 400 euro

Cronaca

Rimini

| 15:32 - 14 Dicembre 2020

Controlli dei carabinieri a Borgo Marina, foto di repertorio.

Fanno acquisti in un market, tutti senza mascherina e senza rispettare le distanze: per i quattro clienti, tutti non conviventi, di origini extracomunitaria, è scattata la multa, mentre al titolare del negozio, un cittadino bengalese, i carabinieri hanno notificato la chiusura del locale. E’ accaduto ieri sera in un market di Marina centro a Rimini, che, a partire dal 14 dicembre, dovrà tenere la saracinesca abbassata per 5 giorni poichè in qualità di gestore dell'attività non ha fatto osservare l'obbligo dell'uso la mascherina all’interno dell’esercizio.