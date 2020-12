Denunciato un giovane imprenditore riminese: in casa aveva 10 piante di marijuana

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:22 - 14 Dicembre 2020

Piantagione di canapa.

E’ finito nei guai un giovane imprenditore di anni 46 denunciato per detenzione e coltivazione di stupefacenti. L’uomo, controllato in strada nella giornata di ieri a Santarcangelo, è stato trovato in possesso di una dose di stupefacente di tipo mariujuana La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altro stupefacente oltre ad una piantagione di circa 10 piante allestita in soffitta, con tanto di apparecchiatura elettronica per l’umificazione, areazione ed illuminazione artificiale. Inoltre è stato trovato un essiccatore dove si trovavano a maturare alcune piante che avevano fiorito. L’analisi al narcotest ha stabilito che le piante avevano un principio attivo di cannabis di buona qualità.