Covid-19 San Marino: due nuovi casi di positività, nessun decesso

| 14:58 - 14 Dicembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 14 dicembre.

A San Marino sono due i nuovi casi di positività al Covid-19, non si sono registrati decessi. Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 21 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 16 si trovano nel Reparto Covid (7 sono della RSA La Fiorina) e nelle stanze di isolamento in Medicina, e 5 in Terapia Intensiva, a cui va aggiunto un ricovero Covid di questa notte e 2 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco operatorio.



Nella giornata di sabato, sono stati riportati alla RSA la Fiorina alcuni ospiti in condizioni stabili che si trovavano ricoverati nel reparto Covid all’Ospedale.

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 1.934, di cui: 290 positivi (134 donne e 146 uomini), 51 decessi e 1.608 guariti.



Sono 269 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

I tamponi eseguiti sono 21.559.

Sono 215 le persone in quarantena domiciliare, tra cui 2 rappresentanti delle Forze dell’Ordine e 6 sanitari.