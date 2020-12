Sul ring di Cattolica vittoria netta di Pesaresi della Boxe Santarcangelo 

Sport

Cattolica

12:47 - 14 Dicembre 2020

Alessandro Pesaresi.



Sul ring della Cattolica boxe domenica 13 dicembre si sono tenuti otto incontri dilettantistici. Per la boxe Santarcangelo è salito sul ring Alessandro Pesaresi, 58 kg categoria junior (classe 2005), che ha affrontato il pari peso Gualtiero Giacomi tesserato con l’Edera Ravenna boxe.



Pesaresi è partito subito forte mettendo alle corde il pugile di Ravenna, che ha stentato reagire con efficacia. Il secondo round ha visto sempre protagonista il pugile di Santarcangelo che ha cercato di portare a casa il match. Nel terzo round uno scambio ravvicinato dei due pugili ha costretto l’arbitro a fermare il pugile ravennate per un conteggio, colpito duramente da Pesaresi con un terribile gancio sinistro. Vittoria netta ai punti per Pesaresi.