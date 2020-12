Ginnastica Rimini, argento per Nicole Tammaro a Montegrotto

Sport

Rimini

| 08:51 - 14 Dicembre 2020

Nicole Tammaro a sinistra.



È un argento meritato quello messo al collo di Nicole Tammaro, talento emergente della Ginnastica Rimini, e vice-campionessa italiana per la categoria Junior 2 del campionato individuale Gold di ginnastica ritmica.



Classe 2006 del sodalizio presieduto da Elena Aumiller, Tammaro ha terminato al secondo posto nelle finali nazionali di Montegrotto Terme (PD), dove con la sua eccellente prestazione ha totalizzato un 71,200 che l’ha posizionata immediatamente alle spalle dell’83,300 di Viola Sella della Milanese Forza E Coraggio e davanti al 63,600 di Aurora Bertoni della Iris Firenze.



Scendendo nel dettaglio della sua prova, la portacolori riminese ha ottenuto un 19,400 al cerchio, un 19,050 alla palla, un 16,000 alle clavette ed un 16,750 al nastro. Assieme a lei erano salite in terra patavina anche le compagne di squadra Maria Zaffagnini ed Elisa Badioli, ugualmente allenate da Nani Londaridze e Letizia Rossi, che dopo le brillanti qualificazioni nella fase interregionale di Bassano del Grappa (VI) si sono piazzate rispettivamente ottava fra le Senior con un 70,300 e quinta ex aequo tra le Junior 2 con un 62,250.