Basket B, RivieraBanca doma Alessandria (78-69). Crow e Simoncelli in doppia cifra

Sport

Rimini

| 20:14 - 13 Dicembre 2020

Simoncelli, ottima partita.

Rimini, senza Rivali e Mladenov che ha dato forfait poco prima del via, piega il fanalino di coda Alessandria al termine di una gara sofferta (78-69). Rimini dopo un primo tempo equilbrato ha preso il largo nella seconda frazione, per poi farsi riaggaciare da Alessandria nel terzo e allungare nel quarto (26/17). Migliori in casa biancorossa Simoncelli (5/9 al tiro con 4/7 da tre e 5 assiste) e Crow (3/4 da due, 13 rimbalzi, 4 assist). Rimini ha tirato meglio da tre (12/32 contro 7/27 dei piemontesi), mentre le due squadre si sono equivalse nel tiro da due, netto il dominio a rimbalzo biancorsso a rimbalzo (+19)

Il tabellino

RIVIERABANCA: Broglia 5, Bedetti 9, o, 9, Simoncelli 16, Crow 20, Rinaldi 9. Ambrosin 2, Moffa 8, Riva. Ne. d. Rossi, Semprini, All. Bernardi.

ALESSSANDRIA: Guaccio 18, Giancarli 12, Valle 8 , Bracchi 13, ferri 12, Dal Maso 6, Apuzzo. Ne. Sacco, Gaspari, Russo, Oliviero. All, Vandoni.

PARZIALI: 21-21, 43-34; 52-52