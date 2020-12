Cattolica: vandalizzata la nuova pavimentazione di via Dante

Attualità

Cattolica

| 17:46 - 13 Dicembre 2020

La scritta sulla pavimentazione di via Dante.



Vandali in azione ieri sera (sabato 12 dicembre) a Cattolica. Ignoti hanno scritto il nome del sindaco, Mariano Gennari, attorniato da alcune stelle (un riferimento al credo politico del primo cittadino?), sulla nuova pavimentazione di via Dante. "Certe dimostrazioni brutali e intimidatorie non scalfiscono minimamente la mia volontà di fare per la mia città, e questo farò, lavorare fino all'ultimo giorno del mio mandato per il bene della 'mia' Cattolica", scrive su Facebook il sindaco, evidenziando che il gesto è verosimilmente stato fatto da chi è contrario alle opere pubbliche avviate dalla sua giunta: "Dopo anni di abbandono la città potrebbe vivere un nuovo rinascimento con piccoli e grandi opere e soprattutto senza lasciare strascichi di debiti e cause come accadde in passato. Purtroppo ormai l'unica arma in possesso di chi mi osteggia in consiglio comunale è il no. No al rifacimento delle strutture calcistiche cittadine, No al nuovo centro tennistico Leoncavallo, No al rifacimento della Stazione, no alla nuova scuola della Repubblica, No a difendere i diritti di imprenditori e cittadini, No a far risorgere dal degrado il VGS, No al nuovo Palazzetto dello Sport, No al nuovo lungomare e quindi No anche a via Dante".