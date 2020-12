Lutto nel mondo della musica, morto a 49 anni il dj Stefano Greppi

Attualità

Talamello

| 17:24 - 13 Dicembre 2020

Stefano Greppi.

Un altro lutto ha sconvolto l'Alta Valmarecchia, nella notte tra sabato e domenica (12-13 dicembre). Un malore improvviso ha tolto all'affetto dei suoi cari Stefano Greppi, 49enne di Talamello, noto dj a livello internazionale, che aveva mosso i suoi primi passi in consolle al Jolly Disco di Novafeltria, per poi essere protagonista in tanti locali della riviera romagnola. Il prodigarsi del personale del 118, intervenuto nell'abitazione dell'uomo a Talamello, non è stato sufficiente per salvargli la vita. Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 dicembre nella chiesa parrocchiale di Talamello, la veglia funebre la sera prima (martedì 15 dicembre) dalle 20.30.