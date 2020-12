La generosità dei riminesi: 300 bambini donano giocattoli per i più bisognosi

Attualità

Rimini

| 16:53 - 13 Dicembre 2020

I volontari del TeamBota.



Successo oltre le aspettative per l'iniziativa "Toy Story – Rendiamo i bambini protagonisti di questo Natale" promossa dal TeamBòta, giovane community di volontari.



Alla pizzeria "Come stai?" di Rimini – trasformata per l'occasione nel Villaggio di Babbo Natale – sono stati raccolti nella sola giornata di sabato 12 dicembre svariate migliaia di giocattoli donati da oltre 300 bambini riminesi.



Con le loro famiglie i bambini sono stati invitati a donare uno o più dei loro vecchi giocattoli in buono stato accompagnandoli con un messaggio.



Dopo l'opportuna sanificazione, i giocattoli verranno infatti distribuiti dai volontari del TeamBòta alle famiglie del territorio più colpite dalla crisi economica che sta attraversando il mondo come conseguenza della pandemia. Un'iniziativa dedicata ai bambini che spesso sono stati i grandi dimenticati durante la crisi e alle loro famiglie facendoli incontrare e divertire in sicurezza e, al tempo stesso, un'occasione per educarli alla solidarietà e al riuso.



"Dai una seconda vita ai tuoi giocattoli" è stato infatti lo slogan scelto per promuovere l'evento.



"Educare alla solidarietà è l'obiettivo del TeamBòta e del progetto Toy Story - spiega il Direttivo dell'associazione. - Più di 300 bambini hanno imparato che donare significa mettersi a disposizione degli altri. in un momento storico in cui sempre più persone si trovano in temporanea difficoltà economica i bambini di Rimini diventano volontari attivi di un progetto nato sui valori dell'altruismo e della condivisione. Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere questo Natale così magico".



Cinquanta i volontari coinvolti nella giornata travestiti per l'occasione da elfi, renne, pupazzi di neve o Babbo Natale. Un'iniziativa che TeamBòta ha voluto realizzare in collaborazione, oltre che con gli amici del locale "Come stai?", con Csv Volontarimini, Emporio solidale di Rimini, Multiverso, Unisc Rimini, Caritas Rimini e Campo lavoro missionario.



L'evento è stato inoltre patrocinato dal Comune di Rimini: il sindaco Andrea Gnassi ha partecipato attivamente alla festa travestendosi da elfo e dialogando con alcuni dei bambini presenti.



A tutti i bambini coinvolti è stato dedicato un pensiero e la possibilità di scattare una foto con Babbo Natale in un clima allegro e accogliente che li ha resi davvero protagonisti.