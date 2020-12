Auto si sfrena, per fermarla muore schiacciato contro un muro

Cronaca

I rilievi.



Tragedia nel pomeriggio di oggi (domenica 13 dicembre) a Maiolo, in località Ca Baldano. Un uomo di circa 50 anni ha perso la vita, schiacciato tra un muretto e la propria automobile. La vettura è scivolata in una discesa, forse non era stato inserito il freno a mano o forse ha ceduto per un guasto; l'uomo, che era sceso dal mezzo, non è riuscito a mettersi in salvo, nel tentativo disperato di risalire a bordo e di frenare la marcia. La dinamica è comunque al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale della Croce Verde di Novafeltria e ai Vigili del Fuoco. L'uomo lavora per una ditta di Cesena ed era incaricato di consegnare, nelle abitazioni, degli avvisi sulle interruzioni di energia elettrica per lavori pianificati nei prossimi giorni.