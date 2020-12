FOTO Il campione di Moto2 Enea Bastianini in parata per le vie di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:14 - 13 Dicembre 2020

Enea Bastianini celebrato da Rimini per la vittoria del mondiale.



Una festa in tono minore per le restrizioni anti Covid, ma non meno sentita: Rimini oggi (domenica 13 dicembre) ha celebrato Enea Bastianini, il neocampione del mondo riminese che, laureatosi nell'ultima prova mondiale di Portimao in Portogallo, ha portato a casa il titolo prestigioso di Campione iridato di Moto2.



Un omaggio particolare 'ai tempi del Covid', promosso dal Fan Club intitolato al giovane campione e dal Comune di Rimini, che si è svolto in streaming al Teatro Galli per il rispetto delle restrizioni dovute al difficile momento che il Paese sta attraversando. Solo alcune moto del Fan Club, rigorosamente in fila indiana, lo hanno accompagnato per le vie della città, nei suoi luoghi simbolo, fino ad arrivare insieme ognuno sulla propria moto in piazza Cavour al Teatro Galli, dove una bella e grande immagine è stata srotolata sulla facciata per salutare e ringraziare Enea.



Lui stesso in sella alla moto per raggiungere il Teatro, dove si è tenuto un talk show, è partito dal traguardo del Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, dove Enea nello scorso settembre, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ha compiuto una delle sue più grandi imprese nella corsa verso il titolo che quest'anno l'ha visto salire per tre volte sul gradino più alto del podio.



Un successo straordinario che riporta a Rimini un titolo mondiale a quarant'anni dai successi mondiali di Pier Paolo Bianchi (campione del Mondo nella classe 125 nel '76, '77, '80) e dalle imprese di Renzo Pasolini, lo sfortunato campione riminese protagonista dell'epopea del Continental Circus a cavallo degli anni '60 e '70, che non riuscì ad agguantare il titolo più volte sfiorato con imprese epiche e strameritato.



DAL CIRCUITO VERSO IL TEATRO Ed è stato proprio davanti al busto che lo ricorda, alla Colonnella, a pochi metri dalla casa natale, che le moto del Fan Club ed Enea sono passate per un omaggio. Il rigoroso rispetto delle regole ha fatto sì che questo momento di omaggio avvenisse in maniera dinamica nelle normali strade della città ognuno in sella alla propria moto, ovviamente con mascherine sotto ai caschi.



In testa, il fresco campione in sella ad una Ducati Streetfighter, la Casa motociclistica che lo vedrà tra i protagonisti della prossima stagione in MotoGp dove Enea debutterà nel team Epsonrama Racing. Sempre in moto, con la stessa Ducati Multistrada V4 da 170 cv e una Diavel, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il pilota Ducati sia in MotoGp che in SuperBike Michele Pirro.



Le moto con in sella i protagonisti della storia del motomondiale passato e presente sono passate così sul lungomare di Rimini percorrendo parte dell'antico tracciato cittadino su cui negli anni '60 si sfidarono i campioni leggendari dell'epoca, da Pasolini ad Agostini, Hailwood, Read, Bergamonti, Grassetti, Provini, Villa, per poi, lungo l'asta del porto, giungere sul Ponte di Tiberio, che segna storicamente l'inizio della Via Emilia e oggi quello della Motor Valley, la "Terra dei Motori", quel concentrato di tecnologia e passione, ingegno, coraggio e intelligenza, senza uguali dove "è nata la velocità".



Il passaggio del Ponte di Tiberio, dove inizia la Via Emilia, a testimoniare il viaggio del campione riminese dal mare al cuore meccanico di Borgo Panigale dove è nata e si trova la sua futura casa, quella Ducati concentrato di sapere e di passioni su due ruote. Le ruote hanno percorso Piazza Cavour dove sono passate anche per un'ideale griglia di partenza segnata a terra per l'occasione, dedicata al grande campione riminese.



All'interno del Teatro Galli, senza presenza di pubblico, il campione del mondo Enea Bastianini ha partecipato a un talk show trasmesso in diretta sulle pagine social del Comune di Rimini e del Fan Club. A ripercorrere il racconto di un anno complesso sul palco del Teatro Galli, dove campeggiava anche il blu della Kalex motorizzata Triumph preparata dal team Italtrans che lo ha accompagnato nelle sue imprese, oltre allo stesso Enea, anche il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il giornalista di Sky Paolo Beltramo, i piloti Michele Pirro, Tatsuki Suzuki, Alex De Angelis, Nicolò Bulega, il capotecnico della Ducati che lo seguirà nella sua avventura l'ing. Alberto Giribuola, mentre da remoto è intervenuto il commentatore Rosario Triolo di Sky. Un momento comune che ha ripercorso le tappe di una straordinaria carriera coronata dal raggiungimento del titolo.