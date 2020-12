Oltre 700.000 euro di contributi dal governo per dieci piccoli comuni riminesi

Attualità

| 15:02 - 13 Dicembre 2020

San Leo.



I sei comuni dell'Alta Valmarecchia sotto i 5000 abitanti riceveranno contributi per 464.289 euro dal governo, per il triennio 2020-2022, nell'ambito del bando di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne. Le risorse, stanziate per oltre 3000 comuni di tutt'Italia fino a 5000 abitanti, potranno essere usate per mettere in campo azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche per contenere l'impatto negativo causato dall'epidemia da nuovo coronavirus. L'annuncio arriva dal senatore pentastellato Marco Croatti. I contributi riguardano anche i comuni di Montegridolfo, Gemmano, Mondaino e Montefiore Conca. A Ricevere la fetta di finanziamenti più ingenti Pennabilli (oltre 109.000 euro) e San Leo (oltre 113.700 euro).



I CONTRIBUTI ASSEGNATI



Montegridolfo 57.846 euro

Casteldelci 39.324 euro

Maiolo 51.908 euro

Talamello 60.002 euro

Gemmano 61.834 euro

Mondaino 68.362 euro

Sant’Agata Feltria 89.631 euro

Montefiore Conca 93.944 euro

Pennabilli 109.718 euro

San Leo 113.706 euro