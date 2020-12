Meteo Rimini: lunedì sole, poi più nuvole e precipitazioni sparse

Attualità

Rimini

| 14:51 - 13 Dicembre 2020

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.



Il rinforzo dell’alta pressione favorisce tempo stabile e soleggiato nel primo giorno della settimana, tuttavia da martedì flussi atlantici determineranno maggior transito di nubi e qualche precipitazione sparsa. In calo il livello di marea con rientro in codice verde (vigilanza) della criticità costiera.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/12/2020 ore 12:30



Lunedì 14 dicembre 2020

Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 1°C e 4°C, massime comprese tra 6°C e +10°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 15 dicembre 2020

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile con parziali schiarite alternate ad addensamenti compatti tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: isolate pioviggini al mattino sui rilievi, assenti altrove e per il resto del giorno.

Temperature: minime comprese tra 1°C e 4°C, massime comprese tra 8°C e 10°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 16 dicembre 2020

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli irregolari a carattere di pioviggine o piovasco tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +4°C, massime comprese tra 6°C e 10°C.

Venti: deboli variabili settentrionali, tendenti a disporsi da nord-est nella seconda parte di giornata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: permangono flussi atlantici responsabili di nuvolosità compatta sebbene con precipitazioni assenti nelle giornate di giovedì e venerdì. Da valutare un transito perturbato più consistente tra sabato 19 e domenica 20. Temperature senza variazioni di rilievo.

