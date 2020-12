Calcio D, Marignanese Cattolica - Ghivizzano

Sport

Cattolica

| 14:25 - 13 Dicembre 2020

Giocatori della Marignanese Cattolica.



Marignanese Cattolica -Ghivizzano 0-0



MARIGNANESE CATTOLICA (3-5-2): Piai - Palazzi, Nodari, Pierantozzi - Terenzi, Gaiola, Manuzzi, Ndiaye, Moricoli - Merlonghi, Rizzitelli.

In panchina: Mariani, Bajic, Sow, Goh, Zanni, Garavini, Ferri, Docente, Larosa.

All. Lilli.

GHIVIZZANO (4-3-1-2): Pagnini - Poggesi, Messina, Santeramo, Piccardi - Viti, Bartolini, Muscas - Brunozzi - Andreotti, Felleca.

In panchina: Martinelli, Simone, Pazzaglia, Polacchi, Poviani, Segantini, Del Re, Nottoli, Martini.

All. Lavezzini.

ARBITRO: Tagliente di Brindisi (Nigri di Trieste - Munitello di Gradisca d'Isonzo

RETI:

NOTE: Osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi.



Inizio gara ore 14.30. Nella Marignanese Cattolica in panchina il nuovo acquisto, l'attaccante Docente. Assenti Gioia per infortunio e Saponi. Nell'ultima partita i giallorossi hanno vinto a San Mauro per 2-1, mentre i toscani hanno perso il derby contro il Prato nel recuperoper 1-0.

CRONACA Marignanese Cattolic attacca da sinistra verso destra. La partita nei primi dieci minuti ristagna a centrocampo con le due squadre che cercano di prendersi le misure e i padroni di casa più intraprendenti.

11' Ci prova Palazz in areai, la difesa allontana in fallo laterale.

12' Brunozzi calcia alto su ribaltamento di fronte.

14' Senza esito una punizione dalla trequarti del Ghivizzano battuta da Bartolini.

17' Palla dalla destra di Rizzitelli in area, troppo lunga per Merlonghi comunque ben marcato dal suo diretto avversario.

Dopo 23' di gioco nessuna delle due squadre ha impensierito il portiere avversario. Nessun calcio d'angolo battuto.

25' Punizione dalla trequarti sinistra, sul fallo laterale. Batte Manuzzi, testa d Nodariu in assist a centro area: la difesa respinge la minaccia. Poi Gaiola calcia abbondantemente a lato dai 20 metri. Marignanese Cattokico più incisivo in questa fase centrale di partita.