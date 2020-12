A Santarcangelo Babbo Natale risponde alle letterine dei bambini, oltre 200 bambini hanno già ricevuto lettera e un pensiero speciale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:21 - 13 Dicembre 2020

Letterine di Babbo Natale a Santarcangelo.

Grande successo dell'invio della letterina di Babbo Natale organizzato dall'Associazione dei Commercianti Città Viva in collaborazione con la Coop Fornace che ha già regalato gioia e sorrisi ad oltre 200 bambini, dai più grandicelli a quelli appena nati.

Matteo Venturi, segretario di Città Viva e ideatore dell'iniziativa commenta così: "Quest'anno non è stato possibile la consegna delle letterina direttamente a Babbo Natale, come abbiamo organizzato lo scorso anno in centro città, quindi abbiamo studiato un'alternativa che potesse permettere ai bambini di avere la possibilità di consegnare la letterina. L'invio della letterina è diventata telematico, attraverso il sito cittavivasantarcangelo.it, ma a seguire questo gesto "virtuale" abbiamo pensato di affiancare qualcosa di reale, tangibile e al tempo stesso sorprendente: ad ogni invio di letterina, Babbo Natale risponderà via email invitando i genitori a passare presso un negozio specifico di Santarcangelo a ritirare un piccolo "pensiero" natalizio.



Il pensiero è un cappellino di natale, tipico rosso col fiocco bianco, che viene dato accompagnato ad una lettera che lo stesso Babbo Natale, di proprio pugno, ha scritto ad ogni singolo bambino, come risposta a quella appena ricevuta con un invito molto speciale, ovvero quello di indossare quel rosso cappellino per portare gioia e allegria all'interno della propria famiglia, in un periodo così difficile. I bambini che l'hanno già ricevuto sono assolutamente entusiasti della lettera dedicata proprio a loro e del compito affidatogli, che stanno prendendo con molta serietà e partecipazione. Le richieste sono andate oltre alle nostre aspettative costringendoci ad un super-lavoro ma il sorriso dei bambini ripaga ampiamente questi sforzi."

A poco meno di 2 settimane dal Natale c'è ancora tempo per poter inviare la letterina, andando sul sito cittavivasantarcangelo.it e aspettare l'arrivo della risposta con il cappellino del piccolo aiutante di Babbo Natale.