Serie D, il difensore ex San Marino De Lucia alla Correggese. Ha giocato in serie C

Sport

Rimini

| 21:43 - 12 Dicembre 2020

Da sinistra mister Gori e De Lucia (foto sito Correggese).

Il difensore centrale ex San Marino Umberto De Lucia, classe 1992, in uscita dalla Pianese si è accasato alla Correggese. De Lucia vanta una buona esperienza sia in Serie C: con la maglia del Martina Calcio ha collezionato 75 presenze in tre stagioni. In Serie D nelle ultime cinque stagioni ha collezionato 86 presenze con le maglie di Lecco, San Marino, Agropoli, Palmese, Montegiorgio, Messina, Jesina e Pianese. Proprio con la Pianese ha iniziato la stagione 2020/21, mettendo insieme fino a questo momento 4 presenze.

Umberto De Lucia che si è già messo a disposizione del tecnico Mattia Gori. Nella scorsa stagione con la maglia della Jesina De Lucia si è dimostrato anche prolifico in zona gol, mettendo a segno 6 reti in 25 presenze.

Soddisfatto per il nuovo arrivato anche il presidente biancorosso Claudio Lazzaretti: “E’ un innesto importante per noi – ha affermato il numero uno della Correggese – perché ci permette di alzare il livello di esperienza nella nostra difesa in una stagione che riserverà a tutti moltissime insidie. Sono certo che potrà dare un contributo importante a tutta la squadra vista la sua esperienza anche in categorie superiori. Ci aspetta un campionato con tanti turni infrasettimanali che vanno ad aggiungersi agli altri rischi legati alla situazione che stiamo vivendo, per questo sono convinto che il mister avrà bisogno di tutta la rosa per mantenere sempre alto il nostro standard sia durante le partite sia negli allenamenti”.

Il Corticella, prossimo avversario del Rimini, ha ingaggiato il centrocampista Nicola Ghini (1999) pure lui in uscita dalla Pianese.