Basket B, RivieraBanca vuole allungare il passo: arriva Alessandria ancora al palo

| 21:16 - 12 Dicembre 2020

Nuovo appuntamento domenica alle ore 18 al Flamino per RivieraBanca. Arriva la Fortitudo Alessandria di Claudio Vandoni (vecchia conoscenza del basket biancorosso) l ancora al palo in classifica dopo due pesanti sconfitte. Ancora assente Rivali, che sta lavorando ancora a parte col preparatore mentre Bedetti è disponibile.

Massimo Bernardi non guarda l'avversario ma in casa propria e raccomanda massimo impegno, umiltà e concentrazione e il solito atteggiamento difensivo.

“Alessandria ha giocatori bravi come Guaccio, anno scorso in forze a Fabriano, Ferri, grandissimo attaccante, ed il playmaker Giancarli, veloce e forte nell’uno contro uno. Dobbiamo far sì che in campo riusciamo ad imporre il nostro ritmo di difesa ed attacco, divertirci giocando il nostro basket e soprattutto appassionare i nostri tifosi che ci seguiranno”.

Intanto le cidfre premiano Rimini: ha il miglior attacco del campionato.