| 19:41 - 12 Dicembre 2020

Mascella Francesca e Giorgi Federico.

I Consiglieri Comunali Giorgi Federico e Mascella Francesca, hanno comunicato nella seduta del Consiglio Comunale di San Leo di giovedi 10 dicembre, la costituzione di un Gruppo Consigliare denominato “Passione e Impegno”, designando quale capogruppo il consigliere Francesca Mascella.



“Il nostro lavoro sarà svolto in continuità con quello che fino ad oggi abbiamo svolto all'interno di questo consiglio comunale. Voteremo con il massimo senso di responsabilità ed impegno nel rispetto del mandato ricevuto dall'elettorato, svolgendo il nostro compito di consiglieri comunali , senza pregiudiziali, contro nessuno. Esamineremo gli atti che l'esecutivo saprà adottare, non in modo piatto e acritico, ma , con il nostro costante impegno nell'esame di tutti i provvedimenti amministrativi.

Sosterremo i provvedimenti, sempre e solo, se li riterremo essere nell'interesse di San Leo e della sua cittadinanza. Continueremo ad impegnarci per la realizzazione del programma elettorale, rispetto al quale abbiamo dato un contributo essenziale nell'elaborazione e decisivo nel creare, negli anni precedenti, i presupposti affinchè lo si possa realizzare. La nostra sarà un'azione attiva, propositiva, costruttiva e volta al bene della collettività assicurando partecipazione e confronto.”