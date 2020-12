Anche nel riminese il regalo sospeso: acquistare un dono da distribuire ai bimbi in difficoltà

Attualità

Riccione

| 17:08 - 12 Dicembre 2020

La catena di giocattoli Magic Toys ha lanciato anche nei punti vendita di Riccione e Cattolica l'iniziativa di Giocheria "Un gioco per un sorriso": Chi vorrà aderire, potrà acquistare un giocattolo (o lasciare una donazione per l'acquisto) che sarà donato in beneficenza. La direzione aggiungerà a sua volta un giocattolo per ognuno dei regali sospesi. Tutto quanto raccolto sarà consegnato alle amministrazioni comunali. I regali verranno destinati, con il supporto dei Servizi Sociali e di Caritas, alle famiglie che si trovano in difficoltà, in occasione di specifiche iniziative. L'iniziativa si concluderà prima di Natale.